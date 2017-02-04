В Георгиевске, адаптированный для инвалидов кинозал, начал показ фильмов

В рамках реализации краевой подпрограммы «Доступная среда» в Доме культуры города Георгиевска начал работать кинозал, адаптированный к физическим возможностям людей с нарушениями зрения и слуха.

Кинотеатр оснащен уникальным оборудованием на 30 приемников для осуществления показов цифровых фильмов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. В России сегодня существует 10 таких кинотеатров. Сейчас в Георгиевске составляется график показов кинофильмов на текущий год, которые будут проводиться не только для инвалидов города, сюда смогут приезжать на киносеансы жители соседних районов – Кировского, Советского, Степновского и других. Первым фильмом, показанным в новом зале, стала российская кинокартина «Офицеры», приобретенная на специализированном носителе за счет средств Дома культуры.

http://www.stapravda.ru/20170204/v_georgievske_adaptirovannyy_dlya_invalidov_kinozal_nachal_pokaz_100238.html