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4 февраля 2017 г.

В Георгиевске, адаптированный для инвалидов кинозал, начал показ фильмов

В рамках реализации краевой подпрограммы «Доступная среда» в Доме культуры города Георгиевска начал работать кинозал, адаптированный к физическим возможностям людей с нарушениями зрения и слуха.

Кинотеатр оснащен уникальным оборудованием на 30 приемников для осуществления показов цифровых фильмов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. В России сегодня существует 10 таких кинотеатров. Сейчас в Георгиевске составляется график показов кинофильмов на текущий год, которые будут проводиться не только для инвалидов города, сюда смогут приезжать на киносеансы жители соседних районов – Кировского, Советского, Степновского и других. Первым фильмом, показанным в новом зале, стала российская кинокартина «Офицеры», приобретенная на специализированном носителе за счет средств Дома культуры.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170204/v_georgievske_adaptirovannyy_dlya_invalidov_kinozal_nachal_pokaz_100238.html
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