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4 февраля 2017 г.

В детские сады Невинномысска приходит геймификация

В Невинномысске прошел городской научно-практический семинар, посвященный внедрению геймификации в дошкольное образование

В Невинномысске на базе детского сада № 22 «Гамма» прошел городской научно-практический семинар на тему «Геймификация в дошкольном образовании». Геймификация (или, по-друму, игрофикация) – одно из актуальных направлений в образовательных технологиях. Внедрение игровых элементов в процесс обучения способствует повышению познавательной активности детей, формированию интереса к знаниям, развитию учебной мотивации и инициативы.

В управлении образования администрации города, выступившем организатором семинара, уверены: в эпоху информационных технологий воспитателю необходимо знать и владеть новыми способами обучения.

В ходе семинара его участники, в том числе педагоги и руководители детсадов, получили возможность повысить свою методическую и организационную компетентность, ознакомились с современными, в том числе авторскими, игровыми практиками.

Погружение в тему провела заведующая детского сада «Гамма» Евгения Бобина, модератором психологической игры «Играют взрослые» выступила заведующая кафедрой педагогики и психологии НГГТИ, кандидат психологических наук Наталья Демченко. Практическая же часть помогла воспитателям и студентам овладеть конкретными технологиями разработки и апробации игровых практик.

Как рассказали в администрации Невинномысска, в качестве примера использования геймификации воспитатели «Гаммы» продемонстрировали игры в группах воспитанников разных возрастов.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170204/v_detskie_sady_nevinnomysska_prikhodit_geymifikatsiya_100248.html
Фотография к статье В детские сады Невинномысска приходит геймификация
В Невинномысске прошел городской научно-практический семинар, посвященный внедрению геймификации в дошкольное образование
В Невинномысске прошел городской научно-практический семинар, посвященный внедрению геймификации в дошкольное образование
Фото:пресс-служба администрации Невинномысска
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