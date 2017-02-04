Ставропольцы приняли участие во Всероссийском агрономическом совещании

В Москве под председательством министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева прошло традиционное агрономическое совещание, в котором приняли участие и представители Ставрополья.

Ставрополье на нем представили первый замминистра сельского хозяйства СК Роман Коврыга и замминистра Сергей Ридный. На совещании подведены итоги агропромышленного года. Темпы роста по отрасли в стране превысили четыре процента. Получены рекордные показатели по валовому сбору пшеницы, кукурузы, гречихи, подсолнечника, сои, овощей, фруктов и другой продукции. К примеру собран небывалый урожай сахарных корнеплодов – 50 млн тонн. По этому показателю Россия вышла на первое место в мире, опередив Францию, США и Германию. Это позволит произвести 6 млн тонн сахара, тем самым не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и увеличить экспорт, превысив отметку 200 тыс. тонн в год. Достойный вклад в продовольственную корзину страны внесло и Ставрополье. Как сообщили в ведомстве, мы заняли третье место по производству зерна, мяса и шерсти, по овощам — восьмое. В 2016-м собран рекордный за всю историю земледелия Ставрополье урожай сахарной свеклы и получен максимальный за последние десять лет валовой сбор плодово-ягодной продукции.

В заключение встречи были подведены итоги рейтинга по агрострахованию сельскохозяйственных посевов. Ставрополье заняло в нем второе место, уступив пальму первенства Татарстану. За последние четыре ставропольские аграрии в качестве страховых выплат получили 625 миллионов рублей.

http://www.stapravda.ru/20170204/stavropoltsy_prinyali_uchastie_vo_vserossiyskom_agronomicheskom__100237.html