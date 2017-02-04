На Ставрополье от гриппа привили 7,5 тысяч подследственных, обвиняемых и осужденных

В пенитенциарных учреждениях региона, сообщила пресс-служба УФСИН России по краю, есть и резерв профилактических средств и лекарственных препаратов. Сейчас вспышек заболеваемости гриппом в исправительных учреждениях нет. Единичные случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями не портят общую благополучную в эпидемическом плане картину. При вакцинации учитывались противопоказания, в первую очередь, прививались люди преклонного возраста, с хроническими заболеваниями, инвалиды и осужденные, работающие в столовых, банно-прачечных комбинатах и промышленной зоне.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170204/na_stavropole_ot_grippa_privili_75_tysyach_podsledstvennykh_obvi_100247.html