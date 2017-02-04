Мастера народных промыслов представили более 500 изделий в Кисловодске

В знаменитой Круглой башне кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» открылась традиционная выставка изделий ведущих предприятий народных художественных промыслов Ставропольского края и народных умельцев.

Как рассказал директор музея Сергей Лузин, еще во второй половине 19 века для приезжавших на Воды представителей высшего общества изготавливали сувениры пришлые мастера. К открытию сезона сюда съезжались кустари из Дагестана, других регионов юга Российской Империи. Они изготавливали чеканку, традиционные изделия из рога, дерева. Ларьки, торговавшие сувенирами, открывали даже в здании Нарзанной галереи. В советские времена, в связи с превращением курортов на Водах во Всесоюзную здравницу, кустарей сменили артели.

Первой и самой крупной стала специализировавшаяся на фарфоровых изделиях артель в Кисловодске, преобразованная затем в сувенирную фабрику, а ныне в ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс». 27 лет назад по инициативе тогдашнего директора предприятия Павла Лобжанидзе и его главного художника Николая Бирюкова в Кисловодске провели первую выставку сувенирных изделий лучших мастеров Ставрополья.

С тех пор, несмотря ни на какие экономические передряги, умельцы со всех Кавминвод, а также из других городов и районов Ставрополья каждый год собираются в Кисловодске, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. В правительстве края хорошо понимают значимость этого творческого общения производителей сувениров и неизменно отряжают на открытие выставки своих представителей.

Вот и нынче участников выставки от имени правительства СК приветствовал заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, куратор промысловых предприятий Дмитрий Макаркин:

– На Кавминводах сложился уникальный кластер народных художественных промыслов. Их самобытные изделия показывают душу живущих здесь народов, – подчеркнул Дмитрий Владимирович.

Представитель министерства культуры СК Оксана Восковец, отметив высокий художественный уровень представленных изделий, их связь с традиционным искусством народов Кавказа, поблагодарила руководителей музея «Крепость» за то, что они уже пятый год подряд радушно принимают народных умельцев.

Председатель краевого экспертного совета по народным художественным промыслам Ольга Ковалева, признав, что у производители сувениров сейчас непростые времена, тем не менее, заявила:

– После осмотра экспозиции у меня появился оптимизм. Я вижу, что у предприятий, которые каждый год выставляют свои изделия на этих выставках, появились новые формы, новые идеи.

Коснулась Ольга Анатольевна и такой болезненной для большинства предприятий народных художественных промыслов Ставрополья темы, как подготовка кадров. После закрытия на КМВ филиала Абрамцевского училища и Высшей школы дизайна возникла угроза, что традиция изготовления сувениров высокого художественно уровня на курортах может прерваться, однако…

– В этом году благодаря поддержке правительства Ставропольского края в краевом училище дизайна были выделены бюджетные места для подготовки художников декоративно – прикладного искусства. А в Пятигорском государственном университете открывается высшая школа дизайна и архитектуры. Там будет и отделение декоративно – прикладного искусства.

Генеральный директор ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс» Николай Лобжанидзе рассказал, что минувший год был весьма трудным для предприятий народных художественных промыслов. Тем не менее, они смогли поддержать традиционно высокий уровень сувенирной продукции Ставрополья.

– Надеюсь в этом году на поддержку руководства края. Чтобы мы могли перевести дух. Если сейчас этот пласт уроним, то уже никогда его не поднимем, – заявил руководитель флагмана отрасли.

Куратор выставки, старший научный сотрудник музея «Крепость» Рахима Гочияева отметила творческие искания мастеров декоративно – прикладного искусства в представленных в этом году экспозициях. Это и наборы мелких изделий из очень тонкого фарфора. Например, замечательные цветочные композиции. И филигранная ручная работа по коже. И удивительная ковка металла, где подсвечник – словно дышащая роза. Местные мастера не только вернули из забытья традиционные карачаевские изделия из войлока, а и придали им современный облик. Их войлочные ковры органично впишутся в любую современную квартиру. Новое направление пятигорских производителей сувениров – мелкая пластика из бронзового литья. Крохотные, изготовленные на уровне ювелирных изделий, бюсты известных людей, – от Пушкина до Путина, а также фигурки животных и различные миниатюрные композиции не имеют аналогов на Юге России и пользуются большим спросом у гостей курорта.

Всего в экспозиции представлены более 500 изделий. Авторам на торжественном закрытии выставки 28 февраля в знак признательности их труда и таланта вручат дипломы и непременно пригласят принять участие в будущих выставках. А в том, что они состоятся, заверил заместитель министра Дмитрий Макаркин:

– Будет не только 30-я, а и 50-я выставка народных художественных промыслов Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20170204/mastera_narodnykh_promyslov_predstavili_bolee_500_izdeliy_v_kisl_100181.html