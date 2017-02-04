Почему в Ставрополе горят домофоны?
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
4 февраля 2017 г.

Лицеисты из Казани побывали в Пятигорске

В Пятигорске побывала делегация Академического лицея им. Н. И. Лобачевского г. Казани. Главная идея этой поездки — познакомить лицеистов с литературной историей Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, ребята из Казани представили на суд пятигорских зрителей литературно-музыкальную композицию «Две роковые дуэли», подготовленную ими совместно с преподавателями. Юные гости посетили пятигорскую школу №1, носящую имя М. Ю. Лермонтова. Затем они отправились на обзорную экскурсию по Пятигорску, увидели знаковые достопримечательности столицы СКФО. День завершился посещением Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, где привезенная ребятами композиция, посвященная великим поэтам России, прозвучала особенно проникновенно.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170204/litseisty_iz_kazani_pobyvali_v_pyatigorske_100240.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Культура
Лицеисты из Казани побывали в Пятигорске
Центр молодежного инновационного творчества откроют весной в Кочубеевском районе
На Ставрополье премия губернатора деятелям культуры увеличена в 10 раз
Академики радуют Ставрополь
Главный редактор «Литературного Ставрополья» проводит читателей по истории издания
Образование
Как проходит подготовка индийских докторов в СтГМУ: перспективы совместной работы
Студенты СКФУ посетили московское мероприятие, посвященное поддержке интеллектуальной молодежи
В Ставрополе декан вуза получил взятку в размере 28 тысяч рублей
Виталий Волощенко оценил работу ставропольского аграрного университета
Сотрудники управления СКР ведут в гимназии цикл занятий «Введение в профессию следователь»
Пятигорск
Разбойники из КБР, напавшие на пятигорских подростков, задержаны
Пятигорчанин выращивал коноплю дома
Преступник из Пятигорска обворовал женщину прямо на ходу
Пятигорские преступники ограбили магазины на 70 тысяч рублей
Житель Пятигорска собирался убить следователя

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!