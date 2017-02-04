Лицеисты из Казани побывали в Пятигорске

В Пятигорске побывала делегация Академического лицея им. Н. И. Лобачевского г. Казани. Главная идея этой поездки — познакомить лицеистов с литературной историей Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, ребята из Казани представили на суд пятигорских зрителей литературно-музыкальную композицию «Две роковые дуэли», подготовленную ими совместно с преподавателями. Юные гости посетили пятигорскую школу №1, носящую имя М. Ю. Лермонтова. Затем они отправились на обзорную экскурсию по Пятигорску, увидели знаковые достопримечательности столицы СКФО. День завершился посещением Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, где привезенная ребятами композиция, посвященная великим поэтам России, прозвучала особенно проникновенно.

http://www.stapravda.ru/20170204/litseisty_iz_kazani_pobyvali_v_pyatigorske_100240.html