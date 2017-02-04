Книги ставропольских писателей презентуют в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова
9 февраля, в краевой научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова будут представлены книги ставропольских писателей, изданных в 2016 году при финансовой поддержке правительства СК. Среди них особое место принадлежит собранию сочинений в четырех томах нашего земляка Ильи Сургучева. Несомненный интерес для многонационального Ставрополья представляет трилогия прозаика-краеведа Ильи Илиади «Российская Эллада», рассказывающая о греках, чья жизнь была связана с Россией. Найдут своего читателя и поэтические сборники «Печаль полей» и «Лунная флейта» известной ставропольской поэтессы Елены Ивановой, и повесть участника боевых действий в Афганистане, журналиста Сергея Скрипаля «Осколки», основанная на жизненном опыте автора. Все издания поступят в фонды государственных и муниципальных библиотек Ставрополья.