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3 февраля 2017 г.

Жителям Ставрополья вернули 5 миллионов рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

В Ставрополе состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры края об итогах работы в 2016 году и планам на 2017-й. В его работе приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук, губернатор Владимир Владимиров, прокурор СК Анатолий Богданчиков, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за эффективную работу и взаимодействие с органами краевой исполнительной власти.

– Три года назад между прокуратурой и правительством края было заключено соглашение о сотрудничестве. Только в 2016 году проведен анализ более 500 нормативно-правовых актов, 15 из них были возвращены на доработку. Наша совместная деятельность помогает нам избежать ошибок, – отметил Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил работу краевых прокуроров по борьбе с незаконным использованием земель, нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с коррупцией. И поздравил сотрудников ведомства с 295-летием Прокуратуры России, которое отмечается в этом году.

Прокурор края Анатолий Богданчиков, в частности, отметил, что «око государево» внимательно относится к жалобам граждан. По итогам года благодаря вмешательству прокуратуры в регионе погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 116 миллионов рублей. Восстановлены права более 1,5 тысяч граждан, проживавших в аварийном жилье. Обеспечены жильём более 500 детей-сирот. Гражданам возвращено более 5 миллионов необоснованно начисленной и взысканной платы за коммунальные услуги.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы губернатора
http://www.stapravda.ru/20170203/zhitelyam_stavropolya_vernuli_5_millionov_rubley_pereplachennykh_100250.html
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