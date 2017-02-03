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3 февраля 2017 г.

Жительница Невинномысска продавала чужую квартиру

В Невинномысске направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. 53-летняя женщина имела в собственности квартиру в Чите. Она была признана непригодной для проживания, и хозяйка жилья по договору социального найма получила в бессрочное владение и пользование другое жилое помещение. Естественно, первая квартира перешла в собственность муниципалитета. Продав второе жилье, женщина перебралась в Невинномысск. И здесь она разместила в сети интернет-объявление о продаже первой квартиры в Чите. Доверчивые граждане перечислили на расчетный счет женщины 350 тысяч рублей в счет стоимости квартиры. Однако при оформлении документов на нее, жители Читы обнаружили, что договор купли-продажи квартиры не действителен, так как продавец не имела права собственности на квартиру.

Решением Невинномысского городского суда она признана виновной в мошенничестве, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 году условно, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/zhitelnitsa_nevinnomysska_prodavala_chuzhuyu_kvartiru_100215.html
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