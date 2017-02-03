Вблизи Ставрополя в лобовом столкновении погиб водитель, второй ранен

3 февраля, в 10 часов 15 минут на первом километре автодороги «Обход села Верхняя Татарка» (вблизи Ставрополя) водитель автомашины «Мазда» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Фольксвагеном Пассат», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. На месте столкновения умер водитель «Фольксвагена» – 62-летний житель станицы Ессентукской. Водитель «Мазды», 39-летний житель Ставрополя, госпитализирован.

http://www.stapravda.ru/20170203/vblizi_stavropolya_v_lobovom_stolknovenii_pogib_voditel_vtoroy_r_100233.html