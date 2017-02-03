Вблизи Михайловска столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

Ранним утром 3 февраля, неподалеку от города Михайловска столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус. Водитель внедорожника погиб, пассажиры маршрутки в больнице.

ДТП произошло в 07 часов 35 минут на 305 километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь». Как сообщили в Управлении ГИБДД края, по предварительной версии, водитель внедорожника «Киа», двигаясь со стороны села Московского в направлении города Ставрополя, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с рейсовым микроавтобусом «Мерседес». Микроавтобус с шестью пассажирами в салоне двигался по маршруту «Ставрополь – Ростов-на-Дону».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника, 55-летний житель города Ставрополя, погиб на месте. Пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу для осмотра медиками на предмет установления травм. Водитель микроавтобуса не пострадал.

http://www.stapravda.ru/20170203/vblizi_mikhaylovska_stolknulis_vnedorozhnik_i_passazhirskiy_mikr_100225.html