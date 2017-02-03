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3 февраля 2017 г.
Лидеры потребительского рынка / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

В Ставрополе названы лучшие торговые предприятия

В комитете муниципального заказа и торговли администрации Ставрополя определили победителей новогоднего конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка. В мероприятии приняли участие более сотни юридических лиц и индивидуальные предприниматели. Среди предприятий розничной торговли продовольственными товарами победителем признан коллектив универсама № 1. В группе предприятий розничной торговли непродовольственными товарами победил ювелирный салон «RубинОВВ». Из списка торговых центров и комплексов пальму первенства жюри отдало торгово-развлекательному центру «Москва». Два салона – «Миллениум» и «Салон красоты» признаны лучшими среди предприятий бытового обслуживания населения. А среди предприятий общественного питания победило кафе «Веранда».

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170203/v_stavropole_nazvany_luchshie_torgovye_predpriyatiya_100218.html
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