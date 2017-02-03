В Ставрополе декан вуза получил взятку в размере 28 тысяч рублей

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении декана факультета одного из филиалов вуза, головной офис которого находится в другом регионе. Декан подозревается в получении взятки. В сентябре-октябре прошлого года студент перевел на его банковску карточку 28 тысяч рублей. Это плата за выставление в зачетные и экзаменационные ведомости оценок по нескольким дисциплинам без проведения проверки знаний.

Преступление было выявлено совместными усилиями следователей СКР с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ставрополю, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170203/v_stavropole_dekan_vuza_poluchil_vzyatku_v_razmere_28_tysyach_ru_100196.html