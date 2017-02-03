В Предгорном районе перевернулся легковой автомобиль

1 февраля около 15 часов на 120-м километре автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21074» нарушил правила маневрирования и съехал с проезжей части дороги, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Автомобиль опрокинулся. В больницу попали два пассажира: 46-летний мужчина и его супруга, жители Кировского района. За рулем находился родственник пострадавших – 45-летний житель станицы Советской, он не пострадал.

http://www.stapravda.ru/20170203/v_predgornom_rayone_perevernulsya_legkovoy_avtomobil_100198.html