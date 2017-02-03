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3 февраля 2017 г.

В Предгорном районе перевернулся легковой автомобиль

Наезд на препятствие в Предгорном районе

1 февраля около 15 часов на 120-м километре автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21074» нарушил правила маневрирования и съехал с проезжей части дороги, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Автомобиль опрокинулся. В больницу попали два пассажира: 46-летний мужчина и его супруга, жители Кировского района. За рулем находился родственник пострадавших – 45-летний житель станицы Советской, он не пострадал.

 

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/v_predgornom_rayone_perevernulsya_legkovoy_avtomobil_100198.html
Фотография к статье В Предгорном районе перевернулся легковой автомобиль
Наезд на препятствие в Предгорном районе
Наезд на препятствие в Предгорном районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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