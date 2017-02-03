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3 февраля 2017 г.

В Невинномысске серийный вор пять раз возвращался «за покупками» в один и тот же магазин

В отдел полиции Невинномысска из магазина бытовой техники поступило заявление: неизвестный украл фотоаппарат, стоимостью 11 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что вор – 28-летний местный житель, ранее судимый за вымогательство. Установлена его причастность к пяти кражам из этого же магазина. Вор утащил мобильный телефон, фотоаппарат, два видеоплеера, видеокамеру на сумму более чем 40 тысяч рублей. Все похищенное имущество обнаружено и изъято у подозреваемого, отметили в пресс-службе краевого управления МВД.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170203/v_nevinnomysske_seriynyy_vor_pyat_raz_vozvraschalsya_za_pokupkam_100223.html
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