В Невинномысске серийный вор пять раз возвращался «за покупками» в один и тот же магазин

В отдел полиции Невинномысска из магазина бытовой техники поступило заявление: неизвестный украл фотоаппарат, стоимостью 11 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что вор – 28-летний местный житель, ранее судимый за вымогательство. Установлена его причастность к пяти кражам из этого же магазина. Вор утащил мобильный телефон, фотоаппарат, два видеоплеера, видеокамеру на сумму более чем 40 тысяч рублей. Все похищенное имущество обнаружено и изъято у подозреваемого, отметили в пресс-службе краевого управления МВД.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170203/v_nevinnomysske_seriynyy_vor_pyat_raz_vozvraschalsya_za_pokupkam_100223.html