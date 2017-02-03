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3 февраля 2017 г.

В Минераловодском районе девушка-водитель врезалась в здание автотехцентра

Авария на КМВ

1 февраля в 15 часов 30 минут на 40-м километре автодороги «Минеральные Воды – Кисловодск» девушка-водитель автомашины «ВАЗ-211340» ехала с большой скоростью, не учитывая дорожных условий, отвлеклась от управления, съехала с проезжей части и налетела на здание автотехцентра, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 28-летняя девушка попала в больницу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/v_mineralovodskom_rayone_devushkavoditel_vrezalas_v_zdanie_avtot_100208.html
Фотография к статье В Минераловодском районе девушка-водитель врезалась в здание автотехцентра
Авария на КМВ
Авария на КМВ
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Минераловодский район
В Минераловодском районе девушка-водитель врезалась в здание автотехцентра
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