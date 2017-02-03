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3 февраля 2017 г.

В конкурсе журналистов Ставрополья имени Германа Лопатина теперь 8 номинаций

Союз журналистов

Прошло заседание президиума Союза журналистов Ставрополья, которое провел председатель СЖС Василий Балдицын. Традиционно началось заседание с приема новых членов союза. Как никогда, кандидатов было особенно много – 9 человек. Членами союза стали журналисты телеканалов АТВ и «26 регион», молодой ученый из СКФУ, пресс-секретарь из Георгиевска, журналисты «Благодарненских вестей», «Пятигорского городового» и портала «Кавказ сегодня».

Много внимания уделено обсуждению проблем проведения краевого журналистского конкурса имени Германа Лопатина. Обещание губернатора Ставрополья Владимира Владимирова выделить 1 миллион 600 тысяч рублей на премирование победителей и лауреатов творческого конкурса стало толчком для модернизации его условий, расширения состава жюри и изменения номинаций. В состав жюри вошли новые члены – Людмила Соколова, директор телеканала АТВ, и Влада Гармидер, главный редактор телеканала «Своё ТВ».

Что касается списка номинаций, то теперь их восемь, и он выглядит так:

– краевые, региональные и межрегиональные печатные СМИ (включая вкладки к федеральным изданиям);

– городские и районные печатные СМИ;

– телевидение;

– радио;

– интернет-СМИ и интернет-сайты печатных изданий;

«Признание» (для молодых журналистов);

– книги по проблемам журналистики и сборники публицистических статей;

«Событие года».

В каждой номинации премия делится на победителя и двух лауреатов. Если лауреатов будет меньше, то премия будет пропорционально делиться между оставшимися. В связи с расширением перечня номинаций принято решение о продлении срока представления материалов до конца месяца.

Заглянули члены президиума и в 2018 год. В апреле этого года пройдет отчетно-выборный съезд Союза журналистов России. Значит, отчетно-выборную кампанию в Союзе журналистов Ставрополья и выборы делегатов на съезд нужно завершить до середины марта. А стартует она, видимо, в сентябре года нынешнего. Такое решение будет принято на пленуме СЖС, который пройдет в июне. Повестка дня пока открыта – президиум ждет предложений.

В. Балдицын проинформировал членов президиума о ходе подготовки к 100-летию газеты «Ставропольская правда». Детали, думаю, не столь важны для читателей. Главное, что по предложению губернатора Ставрополья В. Владимирова и задумкам журналистского сообщества этот юбилей станет праздником не только старейшей газеты края, но всей печатной журналистики региона.

Также был утвержден акт ревизионной комиссии СЖС по итогам прошлого года, принято решение о награждении коллег почетными грамотами.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/v_konkurse_zhurnalistov_stavropolya_imeni_germana_lopatina_teper_100213.html
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