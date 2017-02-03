В Кисловодске электромобили припаркуются возле Колоннады

В перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска, утвержденном распоряжением Правительства РФ, предписано подготовить предложения по ограничению въезда в центр города автомобилей, загрязняющих окружающую среду, и постепенному переходу на экологически чистые виды транспорта. Задача весьма сложная и затратная. Как ее намерены решать, мы попросили рассказать главу Кисловодска Александра Курбатова.

– Сегодня по центру города и курортной зоне ездят все, кому заблагорассудится, в том числе и допотопные колымаги, извергающие клубы выхлопных газов. Как с этим бороться?

– Мы ждем, что вот-вот Правительство Российской Федерации примет постановление об утверждении запрещающих экологических дорожных знаков. Они позволят сформировать внутри Кисловодска зоны, где будет допустимо движение только экологически чистого транспорта. Предварительное зонирование центра города и курортной зоны мы провели.

Надеемся, что уже в нынешнем году туристов в Курортном парке будут обслуживать электрокары. В их маршруты войдут достопримечательности парка, а также они позволят связать отдаленные участки, например Красное Солнышко и Нижний парк. Первой точкой их отправления станет парковочная площадка, которую мы организовали рядом с Колоннадой. Нам важно, чтобы у электрокаров были экономически выгодные маршруты. Сегодня в бюджете нет средств на закупку электромобилей. Поэтому власти должны создавать инвесторам такие условия, чтобы они были заинтересованы использовать на курорте экологически чистый транспорт.

– Говоря о транспортных потоках в центре города, хотелось бы внести ясность и относительно злополучного автомобильного моста рядом с комплексом Главных нарзанных ванн.

– К началу высокого курортного сезона, то есть к 23 апреля, мы его построим и сдадим в эксплуатацию. Но прежде я намерен вынести на общественное обсуждение вопрос: кто должен ездить по новому мосту и в целом по улице Вокзальной? Нам нужно найти аргументы, которые убедят население, что на этой улице следует ввести ограничения по экологическим параметрам. Один из предлагаемых вариантов: открыть Вокзальную только для движения общественного транспорта и только в одну сторону – с вокзала. Допускаю, что на первом этапе он у многих вызовет возражение. Но со временем люди поймут, что это для их же блага. Скажи сегодня молодым кисловодчанам, что когда-то по Курортному бульвару ездили автобусы, не поверят. Но ведь это же было, а ныне пешеходная зона стала неотъемлемой частью города.

Вот и на Вокзальной года через два-три, по мере готовности перевозчиков, в условия конкурса, возможно, введем обязательный пункт: общественный транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки, должен быть с электрическим двигателем. Технологии развиваются очень быстро, и вполне вероятно, что через несколько лет цены на электроавтобусы снизятся настолько, что Кисловодск сможет оснастить ими некоторые маршруты.

Пока же в качестве промежуточного варианта мы думаем вписать в условия конкурса на осуществление пассажирских перевозок требование: автобусы должны работать на газомоторном топливе. Оно гораздо более экологически безопасно, чем бензин или солярка.

– Проблема загазованности выхлопами автомобилей есть не только в курортной зоне, но и, например, на въезде в город. Что там можно сделать, чтобы улучшить экологическую обстановку?

– Мы еще не готовы к закрытию Кисловодска для въезда иногороднего автотранспорта. Пока не создали инфраструктуру – отсекающие парковки и альтернативный подвоз людей на экологически чистом общественном транспорте, введение такого ограничения может сократить турпоток. Что неизбежно скажется на доходах местного населения. Однако на перспективу эта цель остается. Достигнута предварительная договоренность о проведении весной в Кисловодске выездного заседания комитета по экологии Государственной Думы, на котором мы планируем выдвинуть ряд инициатив, в том числе касающихся и внедрения экологически чистого транспорта. А уже в нынешнем году мы постараемся сделать альтернативный въезд в город со стороны поселка Нежинского. Для Кисловодска это стратегический проект, осуществление которого позволит существенно сократить автомобильный поток по проспекту Победы.

– После того как закрыли автомобильный мост на улице Вокзальной, не раз доводилось слышать от гостей курорта: мол, это даже к лучшему, можно спокойно гулять по всему Курортному бульвару…

– Опыт Москвы, где многие улицы в центре города закрыли для движения автотранспорта, показывает, что это позволяет значительно увеличить турпоток. Пешеходные зоны очень привлекательны для туристов. Я уже дал задание подготовить проект постановления о закрытии для движения автомобильного транспорта части проспекта Ленина: от улицы Дзержинского до входа в Национальный парк. Все необходимое к расположенным здесь санаториям можно подвозить по параллельным улицам Герцена и Софьи Перовской. В 2018 году постараемся осуществить этот проект. Надеюсь, расходы удастся разделить не только с правительством края, но и с Федеральным агентством по туризму. Есть федеральные программы, предусматривающие софинансирование реконструкции подходов к объектам массового туристического посещения. А в нынешнем году мы практически полностью закроем для автомобильного движения улицу Коминтерна. Уже сейчас там проезжают на автомобилях только те люди, которые живут в прилегающих к этой улице домах. Их немного. Я лично это проверял. Соответственно, мы скоро поставим Коминтерна на реконструкцию: увеличим газонную часть, приведем в соответствие фасады зданий, установим красивые фонари. Построим и забор, который отделит от прогулочной зоны большой двор, куда выходит множество квартир старого фонда. По предварительным расчетам, все это будет стоить порядка 14 миллионов рублей.

– А как насчет идеологического сопровождения всех этих преобразований? Странно видеть, когда молодые, здоровые люди садятся в маршрутку, чтобы проехать одну-две остановки.

– Это очень правильный вопрос. Переоценить его важность невозможно. В Кисловодске должно стать модным ходить пешком, ездить на велосипедах. В целом на курорте должна быть мода на здоровый образ жизни. А также надо приучить население соблюдать чистоту и порядок. К сожалению, многие считают, что от главы города зависит, бросил ли человек окурок или пустую бутылку на тротуар. На самом же деле здесь решающее значение имеет менталитет самих жителей. Каждый должен любить свой город и нести за него ответственность. Мы договорились, что члены местного отделения партии «Единая Россия», а также «Молодой гвардии» проявят свою гражданскую активность в вопросах санитарной очистки и благоустройства города. Партийцы намерены регулярно устраивать разного рода экологические акции. Надеюсь, нашему примеру последуют все жители города.

http://www.stapravda.ru/20170203/v_kislovodske_elektromobili_priparkuyutsya_vozle_kolonnady_100147.html