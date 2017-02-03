В Георгиевске задержали 20-летнего парня, который делал «закладки» наркотиков

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселка Иноземцево, подозреваемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Его заметили сотрудники полиции на одной из улиц Георгиевска, когда парень делал так называемые «закладки». Увидев стражей порядка, он попытался убежать, но был задержан. При досмотре оперативники нашли и изъяли у «закладчика» 25 подготовленных к сбыту пакетиков с веществом голубого цвета. Экспертиза показал, что это синтетический наркотик (соль), общим весом около 8 граммов. Подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170203/v_georgievske_zaderzhali_20letnego_parnya_kotoryy_delal_zakladki_100236.html