Центр молодежного инновационного творчества откроют весной в Кочубеевском районе

Кочубеевский район признан победителем конкурса на получение средств для создания Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Напомним, такие Центры, созданные по инициативе краевого правительства, уже работают в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске.

Кочубеевский ЦМИТ будет первым в сельской местности. На его создание выделена субсидия из федерального и регионального бюджетов. На приобретение современного оборудования и техники направлено порядка 7 миллионов рублей.

Для проведения занятий, нацеленных на пропаганду среди молодежи научно-технического творчества, сейчас закупаются 3-D принтеры, 3-D сканеры, плоттеры, робототехника, фрезерно-гравировальные, лазерные станки и многое другое. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, открытие центра запланировано на апрель-май этого года.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170203/tsentr_molodezhnogo_innovatsionnogo_tvorchestva_otkroyut_vesnoy__100228.html