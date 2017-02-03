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3 февраля 2017 г.

Центр молодежного инновационного творчества откроют весной в Кочубеевском районе

Кочубеевский район признан победителем конкурса на получение средств для создания Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Напомним, такие Центры, созданные по инициативе краевого правительства, уже работают в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске.

Кочубеевский ЦМИТ будет первым в сельской местности. На его создание выделена субсидия из федерального и регионального бюджетов. На приобретение современного оборудования и техники направлено порядка 7 миллионов рублей.

Для проведения занятий, нацеленных на пропаганду среди молодежи научно-технического творчества, сейчас закупаются 3-D принтеры, 3-D сканеры, плоттеры, робототехника, фрезерно-гравировальные, лазерные станки и многое другое. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, открытие центра запланировано на апрель-май этого года.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170203/tsentr_molodezhnogo_innovatsionnogo_tvorchestva_otkroyut_vesnoy__100228.html
Фотография к статье Центр молодежного инновационного творчества откроют весной в Кочубеевском районе
Кочубеевский ЦМИТ даст возможность молодежи заняться научно-техническим творчеством
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