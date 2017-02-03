Студенты СКФУ посетили московское мероприятие, посвященное поддержке интеллектуальной молодежи

Магистранты Северо-Кавказского федерального университета Александр Хусаинов и Елена Ливенская (на снимке) стали участниками статусных встреч в Москве, посвященных поддержке и развитию интеллектуальной молодежи. Представители крупнейшего вуза СКФО вошли в число 60 лучших студентов из 45 университетов 22 регионов страны. Они приняли участие в обсуждении актуальных молодежных тем.

Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ и общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» (РСМ). На базе Российского студенческого центра стратегическую сессию «О формах поддержки талантливой молодежи в Российской Федерации» провели наставники из ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ. Участники восприняли ее как общий «мозговой штурм», направленный на развитие клуба «Российские интеллектуальные ресурсы». Это новое формирование создано совсем недавно, в конце минувшего года. Ребята с энтузиазмом занимались тренингом по основам делового общения и так называемого командообразования.

После этого на площадке Минобр-науки РФ с победителями Всероссийских олимпиад, отличниками учебы и стобалльниками по ЕГЭ встретились директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Игорь Михеев, руководитель Российского студенческого центра Руслан Махмутов и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Состоялся конструктивный разговор о социальном обеспечении студентов, воспитательной работе в вузах.

– Для нас было важно обсудить программу развития студенческих объединений в 2017 году, узнать, какие перспективы связывают с ней ключевые фигуры российской молодежной политики, – делится впечатлениями руководитель центра патриотического воспитания СКФУ, обладатель звания «Студент года» России Александр Хусаинов.

Особенно запомнилась встреча студенческой интеллектуальной элиты с заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец, которая, в частности, отметила, что в России успешно реализуются специальные проекты, позволяющие вузам уверенно себя чувствовать не только на российской, но и на мировой арене. В ходе встречи были затронуты темы эффективного использования возможностей социального лифта для молодежи, реализации государственной программы поддержки крупнейших вузов, сохранения в регионах условий для развития юных талантов и общественных объединений.

– Все в наших руках. Государство готово поддерживать молодежь и законодательно, и финансово, – с удовлетворением говорит руководитель центра социально-личностного развития СКФУ, победитель номинации «Студенческий лидер – 2015» национальной премии «Студент года» Елена Ливенская. – На встречах в Москве мы еще раз в этом убедились. Главное – не бояться собственных инициатив и последовательно выполнять намеченные масштабные планы.

http://www.stapravda.ru/20170203/studenty_skfu_posetili_moskovskoe_meropriyatie_posvyaschennoe_po_100140.html