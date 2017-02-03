Ставропольские полицейские хотят увеличить штрафы для виновников ДТП из других регионов

Под председательством Юрия Гонтаря прошло совещание в комитете Думы края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям.

Изменения в краевой закон "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" нацелены на приведение документа в соответствие с изменениями в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

Затронуты во время обсуждения и другие проблемы, связанные с реализацией закона. Одна из них – нехватка или отсутствие специализированных стоянок в большинстве районов края. Депутаты, заслушав информацию представителя организации, осуществляющей эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств, выразили озабоченность по поводу огромного количества неоплаченных нарушителями квитанций. Эвакуатор ТС просят помочь в разработке механизма по взысканию долгов за оказанные услуги, опасаясь разорения. Дмитрий Судавцов высказал свои сомнения по поводу того, что законодательное регулирование данного вопроса поможет решить проблему, и привел в пример ЖКХ, где почти 30 процентов взносов за ремонт многоквартирных домов остаются неоплаченными населением, несмотря на то, что эти платежи закреплены за гражданами федеральным законодательством. Законопроект о спецстоянках будет доработан с учетом поступивших замечаний.

Вторым в повестке была инициатива ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Полицейские предлагают ужесточить наказание для жителей других регионов, совершивших дорожно-транспортное происшествие на территории нашего региона. По статистике 18 процентов из общего количества серьезных аварий на дорогах края, совершается не местными водителями. В большинстве случаев их деяния остаются безнаказанными, поскольку материалы для рассмотрения направляются по месту жительства, а там спускаются на тормозах. Смысл предложения – установить возможность рассмотрения таких дел по месту совершения ДТП, что, по убеждению авторов, позволит реализовать принцип неотвратимости наказания и снизить количество ДТП.

Озвучена необходимость дополнительного финансирования установленного в крае оборудования фото– и видеофиксации нарушений ПДД. По информации краевого полицейского главка, в настоящее время 99 стационарных и передвижных комплексов находятся в ведении разных хозяйствующих субъектов. Отсутствие единого балансодержателя усложняет контроль за техническим состоянием оборудования, своевременным ремонтом и защитой от вандалов. Депутаты готовы обратиться за поддержкой в решении проблемы к губернатору.

http://www.stapravda.ru/20170203/stavropolskie_politseyskie_khotyat_uvelichit_shtrafy_dlya_vinovn_100253.html