Ставропольские мотоспортсмены назвали лучших за минувший год

Как мы уже сообщали, в Доме культуры села Пелагиада Шпаковского района прошла III отчетная конференция федерации мотоциклетного спорта Ставропольского края (ФМССК), в работе которой участвовали более ста человек, в том числе делегаты мотоциклетных федераций СКФО. Среди почетных гостей мероприятия были президент мотофедерации СКФО В. Фисенко, замминистра физической культуры и спорта СК В. Янушкин, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района А. Солгалов и другие. Приветственный адрес, в том числе от Всероссийской коллегии судей, участникам отчетной конференции передал президент Мотоциклетной федерации России (МФР) А. Джеус.

Владимир Янушкин передал поздравление и наилучшие пожелания мотоспортсменам от министра спорта СК Романа Маркова и вручил благодарственное письмо юному спортсмену Александру Федорцову, ставшему серебряным призером первенства России по мотокроссу 2016 года. Также замминистра вручил удостоверение и знак «Мастер спорта России» Виктору Красникову.

Анатолий Солгалов вручил 25 спортсменам, выполнившим требования к присвоению массовых разрядов, соответствующие знаки и удостоверения, а также аналогичные свидетельства семи спортивным судьям.

По традиции на конференции чествовали победителей и призеров открытых лично-командных соревнований чемпионата, первенства и кубка СК по мотокроссу-2016. Победителями первенства края стали Александр Савченко (класс мотоциклов «50 см3», Светлоград), Александр Федорцов (класс «65 см3», Железноводск) и Николай Киричко (класс 85 см3», Ставрополь). Чемпионами края по мотокроссу стали Иван Таран (класс «Open», Пятигорск) и Марк Лолаев (класс «125 см3-М», Ставрополь). Четверо последних спортсменов представляют спортклуб «Ставрополье», занявший первое место в командном зачете (директор клуба К. Жуков, тренер Е. Федорцов).

В отчетном докладе президент ФМССК Татьяна Губанова отметила, что федерация мотоциклетного спорта Ставрополья во второй раз приняла участие во всероссийском конкурсе на звание лучшего мотоспортивного региона России и заняла 17-е место среди 66 участников — региональных отделений МФР, а по южной зоне России — второе место, уступив лишь краснодарской мотофедерации.

За подотчетный период ФМССК организовала и провела три этапа открытого лично-командного чемпионата, первенства и кубка Ставропольского края по мотокроссу, на которые приехали более 250 спортсменов.

Впервые за 20 лет на соревнования по мотокроссу приехала сборная команда Азербайджана (12 спортсменов) во главе с президентом мотофедерации Азербайджана Кюр Сафаралиевым.

Мотобольный клуб «Колос» из Ипатово в четвертый раз стал серебряным призером чемпионата России (президент клуба А. Еременко, тренер А. Кобылко, механик А. Чубенко). Юноши и юниоры «Колоса» также стали бронзовыми призерами первенства России по мотоболу. А капитан основной команды Сергей Крошка, член национальной сборной России по мотоболу, участвовал в ХХХ чемпионате Европы по мотоболу, проходившем в голландском городе Бюделе, где наша команда выиграла золотые медали, а С. Крошка выполнил нормативные требования к присвоению спортивного звания «мастер спорта международного класса».

На Ставрополье набирают популярность такие дисциплины мотоциклетного спорта, как «Эндуро на мотоциклах» и «кантри- кросс». В минувшем году ФМССК запланировала и провела три этапа открытого лично-командного Кубка Ставропольского края по кантри-кроссу, прошедших в Буденновске, «Экстрим-парке» села Пелагиада и Светлограде. В Светлограде также были проведены традиционные соревнования «Волчий каньон», на которые съехались свыше 350 спортсменов. Победителями кубка края по кантри-кроссу стали Олег Новомлинов (класс «250 см3», «Лайт», Ставрополь, клуб «Ставропольавтомотоспорт»), Андрей Онипко (класс «Оpen», «Хард», Буденновск) и Сергей Удовченко (класс «Мастер», Светлоград, клуб «Белые волки»). В командном зачете победителем стал клуб «Ставропольавтомотоспорт» из столицы края.

При спортивном совете ФМССК создана комиссия по дисциплине «МотоДжимхана», которая будет курировать спортивные мероприятия по этому виду мотоциклетного спорта. В 2016 году на ставропольских площадках проводились собиравшие до 50 участников тренировочные сборы, установлены дружеские связи с мотоклубами Москвы и Екатеринбурга. В целях повышения безопасности спортсменов и зрителей, а также профессионализма спортивных судей в Михайловске был проведен региональный семинар спортивных судей по мотоциклетному спорту, на который приехали 43 семинариста.

Работу ФМССК в минувшем году конференция признала удовлетворительной. В завершение работы форума был утвержден календарь соревнований по мотоциклетному спорту на 2017 год, а также за полноценное и всестороннее освещение спортивных мероприятий по мотоспорту в СМИ благодарственными письмами ФМССК отмечены журналист краевой телекомпании «Своё ТВ» Анна Кривецкая и корреспондент газеты «Ставропольская правда» Сергей Визе.

С. ЯКОВИЧ

http://www.stapravda.ru/20170203/stavropolskie_motosportsmeny_nazvali_luchshikh_za_minuvshiy_god_100026.html