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3 февраля 2017 г.
Курортные разбойники / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Пятигорские преступники ограбили магазины на 70 тысяч рублей

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по фактам серии разбойных нападений (доказано семь эпизодов), совершенных организованной группой, и незаконного оборота наркотических средств. Четверо злоумышленников совершали разбойные нападения на торговые учреждения Пятигорска. Распределив между собой роли, они по вечерам врывались в продуктовые магазины, угрожали продавцам применением оружия, похищали деньги и скрывались на автомобиле. Все шло по плану: разбойники заранее подбирали объекты для нападения, использовали маски с прорезями для глаз, пистолет и нож. Сумма причиненного ущерба потерпевшим – около 70 тысяч рублей.

Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. У двоих из них изъяты синтетические наркотики, которые те хранили для личного употребления, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170203/pyatigorskie_prestupniki_ograbili_magaziny_na_70_tysyach_rubley_100202.html
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