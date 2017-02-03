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3 февраля 2017 г.

Пятигорчанин выращивал коноплю дома

Незаконное хранение конопли

В пятигорской полиции расследуются два уголовных дела по фактам незаконного хранения наркотиков и незаконной культивации растений, содержащих наркотические вещества. 41-летний местный житель с ноября прошлого года выращивал и хранил дома наркотики для собственного использования, рассказали в краевом милицейском главке. Эту плантацию оперативники отдела наркоконтроля «вычислили» в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские изъяли 21 куст растения, 80 грамм готовой марихуаны, оборудование для культивирования растений.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170203/pyatigorchanin_vyraschival_konoplyu_doma_100203.html
Фотография к статье Пятигорчанин выращивал коноплю дома
Незаконное хранение конопли
Незаконное хранение конопли
Фото:пресс-служба ГУ МВД России по краю
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