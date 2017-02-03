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3 февраля 2017 г.
Вор выпрыгнул из такси / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Преступник из Пятигорска обворовал женщину прямо на ходу

В полицию Пятигорска с заявлением о грабеже обратилась жительница Георгиевска – у женщины украли сумку с деньгами. Она ехала в такси вместе со своим новым знакомым. По дороге поругались. Мужчина в тот момент, когда машина остановилась на светофоре, схватил сумку женщины и выпрыгнул из машины. По приметам полицейские вычислили и нашли подозреваемого – 37-летнего пятигорчанина. При проведении обыска в его квартире похищенное обнаружено и изъято, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170203/prestupnik_iz_pyatigorska_obvoroval_zhenschinu_pryamo_na_khodu_100206.html
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