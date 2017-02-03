Почему российский футбол перестал быть интересным

В отличие от ведущих европейских футбольных держав, к примеру, английской премьер-лиги или итальянской серии «А». Причем явление это имеет место быть уже не первый и не второй год. Интерес болельщиков к российскому чемпионату падает, а кормчих (от слова «кормиться») нашего футбола сие мало волнует. По их мнению, рядовые болельщики, если они патриоты России-матушки, должны любить отечественный футбол по определению.

Но, увы, тот футбол, который сейчас есть в России, любить не за что. И наш болельщик лучше посмотрит европейский футбол по телевидению, благо современные технологии позволяют это сделать, нежели матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Число болельщиков на стадионах в России уменьшается везде по-разному, но процесс, как любил говаривать наш знаменитый земляк, пошел. Однако это все следствие, а причина, на мой взгляд, кроется в другом, да еще и не одна. Но обо всем по порядку.

«Спартак» – ЦСКА или «Реал» – «Барселона»? Кто что будет смотреть? Конечно, ярые поклонники армейцев и спартаковцев, несомненно, выберут дерби всея Руси, так как со скрипом зубов будут жаждать, чтобы их команда просто разорвала противников, после чего поклонники победителей будут троллить, какая проигравшая команда никчемная и т. д. Проверено, и не раз. А вот на испанском эль-классико болельщики будут просто любоваться хорошим футболом своей команды, плюс увидят высокий уровень футбола соперников, а по окончании встречи не будет обсуждения, кто лучше, кто хуже, а просто дадут оценку увиденному зрелищу. Безусловно, не прекращающийся многолетний спор, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду, никто не отменял, и такие матчи всегда только подливают масла в огонь.

Напрашивается вывод, что те, кто любит футбол уровня выше среднего, посмотрят телетрансляцию из Европы, а не будут следить по тому же «ящику» или даже находясь на стадионе за перипетиями отечественного противостояния с иллюзорной надеждой увидеть футбол высокого уровня. На сегодняшний день наш высокий уровень – это средний европейский, с чем пора давно смириться всем любителям футбола в России.

Так вот, первой причиной, почему российский футбол стал менее популярным, нежели европейский, является низкий уровень зрелищности, складывающейся из множественных факторов. Это целая система, которая в нашей стране выстроена неправильно, хаотично и слабо. Второй причиной могу назвать, если так можно выразиться, отрицательное развитие российского футбола. Если европейский футбол прогрессирует, то наш деградирует.

После успешного выступления сборной России на Евро-2008 и побед ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА наш футбол застыл на месте не столько по количеству завоеванных трофеев (их нет), сколько по качеству игры. Многие, конечно, могут возразить, припомнив победы «Рубина» над «Барселоной» или «Ростова» над «Баварией». Мол, это ли не показатель того, что у нас футбол развивается? А вот и нет. Это показатель совершенно другого, того, что футбол наш держится сейчас на уровне лишь за счет иностранцев. Даже если вспомнить эти две победы наших клубов, то что между ними общего? Оказывается, это тренер Курбан Бердыев и легионеры, перебравшиеся к нему из «Рубина» в «Ростов». А кто с этим яро не согласен, пусть взглянет на сборную России «современного розлива». Ведь вопрос не в том, почему наша страна сейчас на 56-м месте в рейтинге ФИФА и что Буркина-Фасо стоит выше, хотя это и досадно. Дело в содержании самой игры. А это уже зависит от тех, кто эту игру делает, то есть от тренеров и игроков. В случае когда остро стоит «национальный вопрос», с тренера-иностранца спрос небольшой, им как-то честь нашей страны не особо интересна. Но теперь-то дело только в игроках! Неужели кто-то считает, что провалы главной сборной России на двух подряд международных турнирах являются случайными? Ну невозможно с одним желанием, но без максимальной самоотдачи, без требовательности к себе «выгрызать» каждый мяч.

Напрашивается вывод, что либо наш футбол доведен до такого состояния, что те, кто сейчас в футболе либо их часть, просто не хотят особо пахать на поле, а любят только деньги получать. Либо же в нашей стране все запущено настолько, что найти 20 хороших бойцов футбольного фронта реально невозможно. Для многих первый вариант наиболее очевиден и закономерен. Поэтому простые болельщики меняют свое отношение к футболу в России, исчерпавшему у них лимит доверия.

Двух этих причин более чем достаточно, чтобы понять истину: нам нужны современные реформаторы, те, кто не только сможет поднять наш футбол на новый уровень, но и стабильно там его удерживать. К домашнему чемпионату мира мы уже опоздали. Но футбольная жизнь после него не закончится, все равно придется думать о будущем. Сейчас толковые футбольные управленцы не просматриваются, но они ох как нужны! И, к слову, не только в футболе.

Антон ТОРГАШОВ

http://www.stapravda.ru/20170203/pochemu_rossiyskiy_futbol_perestal_byt_interesnym_100149.html