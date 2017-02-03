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3 февраля 2017 г.

На трассе «Кавказ» сильный ветер сдул «ГАЗель» в Предгорном районе

Федеральная трасса «Кавказ»

На федеральной трассе «Кавказ» из-за сильного бокового ветра водитель грузовой «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

ЧП произошло 2 февраля около 17 часов 30 минут на 29-м километре автодороги «Кавказ» (территория Предгорного района). Пассажирка – 52-летняя жительница Ессентуков – получила ушибы и ссадины. Водитель– 53-летний мужчина – не пострадал.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/na_trasse_kavkaz_silnyy_veter_sdul_gazel_v_predgornom_rayone_100232.html
Фотография к статье На трассе «Кавказ» сильный ветер сдул «ГАЗель» в Предгорном районе
Федеральная трасса «Кавказ»
Федеральная трасса «Кавказ»
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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