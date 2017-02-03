На Ставрополье премия губернатора деятелям культуры увеличена в 10 раз

Маловато состязательности / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина провела заседание комиссии по присуждению премий губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства в 2017 году. По представлению действующих на Ставрополье творческих союзов и учреждений культуры комиссия ежегодно рассматривает кандидатуры, которые затем утверждает глава края.

Стоит сразу подчеркнуть важную особенность: с этого года размер премии увеличен в десять раз и составляет двести тысяч рублей. Таково решение губернатора, поддержавшего прошлогоднюю инициативу, с которой к нему обратились члены комиссии, поскольку размер премии не менялся со дня ее учреждения и с учетом инфляции стал, мягко говоря, не очень солидным. И вот теперь денежный эквивалент награды приведен в соответствие с ее высоким статусом.

Премии присуждаются по нескольким основным направлениям культуры и носят имена выдающихся ставропольцев: в области литературы – А.Т. Губина, музыкального искусства – В.И. Сафонова, изобразительного искусства – В.Г. Клёнова, театрального искусства – М.П. Кузнецова, хореографического искусства – Н.С. Надеждиной, фотоискусства и дизайна – С.Д. Солдатова. Общее количество – тринадцать. А вручение происходит по традиции в профессиональный праздник – День работника культуры, отмечаемый в марте.

Непосредственное выдвижение кандидатов происходит, как правило, на уровне первичных организаций творческих союзов, однако этим правом наделены и отдельные учреждения, СМИ, возможно и самовыдвижение. Последнее, кстати, имело место в этом году в литературной номинации, что, увы, оказало ей плохую услугу. Дело в том, что уровень целого ряда выдвинутых на соискание книг в творческом отношении оказался весьма низким, под красивой обложкой (а издательскими изысками ныне никого не удивишь) открывались такие, с позволения сказать, поэтические перлы, что невольно вспомнил популярный сатирический журнал с хлесткой рубрикой «Не вырубишь топором»… По результатам рассмотрения экспертными группами (в которые входят ведущие специалисты по каждому из направлений) из двух премий номинации эксперты предложили присудить лишь одну, поскольку выделили только одного из претендентов. Впрочем, на усмотрение комиссии все же был предложен запасной вариант, и это хорошо, поскольку на заседании комиссии выяснилось, что, по положению о премии губернатора СК деятелям культуры, главный претендент не может получить премию, так как за представленный поэтический двухтомник уже отмечен другой наградой. Поэтому члены комиссии утвердили запасного кандидата, который, к счастью, вполне того достоин. Не одна использованная литераторами премия «ушла» к другим творческим союзам. Подобное уже случалось и ранее, кстати, положение о премии не исключает такого варьирования. Всего же поступило 42 заявки на 13 премий, что не так уж и много, и конкурсная острота процесса выдвижения, кажется, могла бы быть выше. А ведь в творческих делах состязательность играет не последнюю роль!

Справедливости ради стоит заметить, что практически все остальные творческие союзы основательно подошли к процедуре выдвижения и представленные ими кандидатуры не нашли возражений у членов комиссии. Хотя пришлось дополнительно обсудить ряд моментов, поскольку по некоторым направлениям экспертные группы почему-то проявили нерешительность. В целом же И. Кувалдина выразила удовлетворение проделанной работой и надежду, что главная награда года в области культуры и далее будет находить достойных ее творческих личностей, которых у нас в крае немало. По итогам заседания документы по присуждению премии представлены губернатору В. Владимирову, о его решении будет сообщено сразу после подписания постановления: фамилии лауреатов будут, конечно, опубликованы.

http://www.stapravda.ru/20170203/na_stavropole_premiya_gubernatora_deyatelyam_kultury_uvelichena__100220.html