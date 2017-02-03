На дорогах в Георгиевском районе сняты ограничения движения

Введенные накануне вечером, 2 февраля, ограничения движения для транспорта в Георгиевском районе сняты: на участке «Западный обход города Георгиевска» с 0 по 8 километр и автодороге «Пятигорск – Георгиевск» с 10 по 13 километр. Проезжая часть очищена от снега и обработана противогололедными материалами. Движение на дорогах Ставропольского края организовано в штатном режиме, сообщали в Управлении ГИБДД края.

http://www.stapravda.ru/20170203/na_dorogakh_v_georgievskom_rayone_snyaty_ogranicheniya_dvizheniy_100226.html