Какие продукты полезны для здоровья зимой

Февраль – последний месяц зимы, все наши силы и ресурсы, накопленные летом и осенью, на исходе. Иммунная система почти иссякла и требует подзарядки, особенно витамина С, который, по мнению диетологов, играет большую роль в поддержании организма в это время года.

Как утверждают эксперты электронного журнала «Дом советов», квашеная капуста – абсолютный лидер среди своих собратьев по содержанию витамина С. Кроме того, она славится большим количеством витаминов А и В. Витамины содержатся как в самой капусте, так и в ее рассоле. К достоинствам можно отнести и то, что она укрепляет иммунную систему, оказывает лечебное воздействие при болях в желудке и нарушении обмена веществ, активизирует перистальтику кишечника, очищает организм, улучшает работу сердца, способствует хорошему настроению.

Свой вклад в февральскую диету вносят и фрукты. Помело считается диетическим продуктом, богат витаминами, а также фосфором, кальцием, натрием, железом, лимоноидами и эфирными маслами. Прекрасно утоляет чувство голода, служит надежным профилактическим средством от гриппа и ОРВИ. Гранат также вкусный и полезный фрукт. В его состав входят йод, кальций, железо, магний, калий. Его по праву называют «лекарством от ста болезней». Изюм – один из самых сладких сухофруктов, который еще с древности использовали для укрепления нервной системы. Он помогает в борьбе с лихорадкой, слабостью, способствует укреплению десен и зубов. Изюм сохраняет практически все полезные свойства винограда. А это около 80% витаминов и 100% различных микроэлементов.

Из яблочной корзины диетологи в феврале советуют употреблять сорт Ренет Симиренко. Два зеленых яблока в день понизят уровень холестерина в крови и повысят иммунитет. Список продолжают фисташки. Витамин Е, содержащийся в них в большом количестве, известен как природный антиоксидант, обладающий омолаживающим эффектом. Фисташки богаты белками, не содержат холестерина и вредных жиров.

В феврале стоит также подналечь на перепелиные яйца. Содержание белка в перепелином и курином яйце примерно одинаковое. Но первое в отличие от второго содержит огромное количество витаминов, а также магний, фосфор, калий, марганец и железо. Перепелиные яйца являются прекрасной заменой мясу в вегетарианском меню. Будет особенно полезным и мясо кролика, которое за высокое содержание белка и незначительное количество жира и холестерина ценится во всем мире. Из «растительноядного» ряда в февральское меню включены также укроп, гречка и шампиньоны. При этом диетологи советуют не налегать на тот или иной продукт, а питаться сбалансированно, придерживаясь золотой середины в кулинарии.

http://www.stapravda.ru/20170203/kakie_produkty_polezny_dlya_zdorovya_zimoy_100200.html