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3 февраля 2017 г.
Как «сидится» на Ставрополье / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Как «сидится» на Ставрополье

Тюрьма

В УФСИН России по краю подвели итоги минувшего года.

На коллегии ведомства, которую провел начальник УИС Ставрополья полковник Владислав Никишин, сотрудники отчитались о результатах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также определили приоритетные задачи на 2017 год.

Что же представляет сегодня пенитенциарная система Ставрополья? В учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января 2017 года содержатся 12447 человек. Им «сидится» лучше, чем еще год назад. Снизился уровень заболеваемости осужденных туберкулезом почти на 11 процентов, что свидетельствует, по мнению участников коллегии, о верной тактике борьбы с заболеванием. Было отмечено, что все освободившиеся за год осужденные получили специальности в профессиональных училищах при колониях, что способствует их более успешной ресоциализации на воле. Помогает бывшим осужденным и то, что на свободу они выходят не только с чистой совестью, но и с паспортом гражданина Российской Федерации. Их получили 1214 осужденных.

В прошлом году оперативные подразделения оказали содействие правоохранительным органам в раскрытии 3030 преступлений. А в период проведения межгосударственной операции «Розыск» сотрудники оперативного отдела УФСИН установили местонахождение 59 человек, числившихся в федеральном розыске. За год за передачу либо попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержано 144 человека. А с помощью служебных собак в помещениях для приема посылок найдено более 200 граммов наркотических веществ.

Деятельность УФСИН России по Ставропольскому краю по решению коллегии за минувший год признана удовлетворительной. Подводя итог, Влади-слав Никишин подчеркнул:

– Несмотря на уверенно пройденную инспекторскую проверку комиссией ФСИН России в 2016 году, необходимо сохранить положительную тенденцию по всем направлениям.

Завершилось мероприятие церемонией награждения кубками руководителей подразделений – призеров рейтинга учреждений УИС Ставрополья за 2016 год. Кубок первенства среди исправительных колоний получила ИК-4 (станица Александрийская Георгиевского района), а лучшим следственным изолятором признан СИЗО-1 Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/kak_siditsya_na_stavropole_100219.html
Фотография к статье Как «сидится» на Ставрополье
Тюрьма
Тюрьма
Фото пресс-службы УФСИН России по СК
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