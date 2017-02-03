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3 февраля 2017 г.
Индия – Россия: эффективное сотрудничество в научной медицине / «Ставропольская правда» от 1 февраля 2017 г.

Как проходит подготовка индийских докторов в СтГМУ: перспективы совместной работы

Индия в 68-й раз отметила День Республики. По случаю знаменательной даты посольством страны были проведены официальные и праздничные мероприятия. На торжественном приеме присутствовали представители научных, культурных, экономических кругов, средств массовой информации, дипломатического корпуса. Впервые в числе почетных гостей по личному приглашению посла Панкаджа Сарана был и ректор Ставропольского государственного медицинского университета профессор В. Кошель. Редакция газеты «Ставропольская правда» попросила Владимира Ивановича рассказать о результатах сотрудничества с коллегами из Индии.

– Дружба Ставропольского государственного медицинского университета с Индией имеет богатые традиции и более чем 50-летнюю историю. Наш вуз входит в число немногих высших учебных заведений России, признанных Медицинским советом Индии. Вот уже несколько лет подряд примерно 85 процентов выпускников СтГМУ из этой страны подтверждают свои знания в ходе проводимого министерством здравоохранения Индии тестирования, дающего право на получение врачебной лицензии молодым людям, окончившим иностранные медицинские вузы. Это очень высокий показатель, в среднем по России он существенно ниже. Стараясь еще более оптимизировать эту работу, мы первыми в нашей стране при поддержке Всеиндийской ассоциации выпускников зарубежных медицинских вузов, возглавляемой доктором Наджирулом Амином, организовали подготовку иностранных граждан к предстоящим профессиональным испытаниям на родине – будущим выпускникам на базе нашего вуза профессора крупных университетов Индии читают цикл лекций по различным дисциплинам.

В настоящее время контингент учащихся СтГМУ из этой страны насчитывает 488 человек, то есть почти 8 процентов от общего числа обучающихся в нашем вузе – это слушатели подготовительного отделения, студенты специалитета, клинические ординаторы и аспиранты. Только на первый курс в 2016 году был принят 141 гражданин Индии.

С недавнего времени в сфере совместных интересов СтГМУ и индийской стороны находятся повышение квалификации и переподготовка практикующих врачей из этой страны. СтГМУ готов предоставить индийским специалистам все существующие формы обучения на английском языке, включая как полностью дистанционные с использованием интерактивных технологий, так и выездные циклы по нескольким направлениям: функциональная диагностика, эндокринология, стоматология, дерматовенерология, онкология и другие.

В апреле нынешнего года при поддержке Всеиндийской ассоциации выпускников зарубежных медицинских вузов и Россотрудничества прошла международная научная конференция студентов и молодых ученых на английском языке «Актуальные вопросы медицины», в рамках которой состоялся телемост между медицинскими вузами «СтГМУ, Россия – Sri Ramachandra University, Chennai, India».

Индийские коллеги приняли активное участие в недавно состоявшейся в Ставрополе и Ессентуках международной научно-практической конференции «Медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина на рубеже III тысячелетия», гостями которой также были ведущие ученые из Китая, США, России.

В последние два года появились новые грани сотрудничества СтГМУ и ученых из крупных университетов и научных лабораторий Индии. Так, начаты совместные исследования на соискание грантовой поддержки со стороны Российского научного фонда в области регенеративной медицины, в частности, разработка тканеинженерных конструкций для восстановления структур и функций органов, измененных эндокринной патологией.

На конкурс грантовой поддержки инновационных проектов, проводимый Российским фондом фундаментальных исследований, представлены итоги работы научных коллективов Ставропольского государственного медицинского университета и All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Нью Дели, Индия. Это экспериментальное исследование связано с изучением регенерации дефектов челюстно-лицевой области. Мы также надеемся положить начало развитию новейших методов в регенерации кости у пациентов с остеопорозом.

В конце прошлого года ряд сотрудников СтГМУ участвовал в стажировке в лаборатории клеточных технологий Stem Culture (Мумбаи, Индия), возглавляемой доктором Анандом Кумаром. Подобное обучение проходит в рамках долговременного сотрудничества с ведущими научными лабораториями Индии и позволяет оптимизировать совместные научные исследования.

Индийских коллег заинтересовали уникальные природные лечебные факторы нашего региона, следствием чего стало совместное с Международным центром медицинского образования и научных исследований (МЦМОНИ), Ченнай (Индия), научное исследование антидиабетической активности фитокомпозиций в комбинации с бальнеологическими факторами, в рамках которого планируется получение интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретение и создание инновационного предприятия по производству уникальных фитотерапевтических препаратов.

Я перечислил далеко не все аспекты сотрудничества коллектива СтГМУ с научными и образовательными организациями Индии. Есть еще много интересных проектов, их реализация – дело недалекого будущего.

 Екатерина КУРЛЮК
http://www.stapravda.ru/20170203/kak_prokhodit_podgotovka_indiyskikh_doktorov_v_stgmu_perspektivy_100150.html
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