Главный редактор «Литературного Ставрополья» проводит читателей по истории издания

Недавно отметил 75 лет со дня основания альманах «Литературное Ставрополье». Правда, первый его номер, вышедший в 1941 году, назывался просто «Альманах».

Об истории и современности издания рассказывает его главный редактор, член Союза писателей России поэт и прозаик Владимир Бутенко.

– Владимир Павлович, у альманаха большая и очень непростая биография. Наверное, так и должно быть у литературного журнала, по-настоящему серьезного и профессионального.

– Само рождение альманаха пришлось хоть и на мирное еще время, но шел 1941 год, и уже во многих текстах сборника угадывалось некоторое общественное напряжение. В тот период краевое книжное издательство находилось в Пятигорске, где тогда жил и работал замечательный литератор Эффенди Капиев. Именно он был инициатором создания такого журнала для публикаций произведений ставропольских писателей и принял самое деятельное участие в подготовке первого номера. «Альманах» вышел в твердой книжной обложке.

– Сохранились ли его первые номера?

– Да, и их можно увидеть в краевой библиотеке. С 1946 года альманах стал выходить под названием «Ставрополье». На протяжении почти трех десятилетий его возглавлял Карп Григорьевич Черный. Издание стало стартовой площадкой для многих наших талантливых земляков – Владимира Гнеушева, Ивана Кашпурова, Андрея Исакова, Петра Мелибеева, Валентины Туренской, а за ними позднее приходили на страницы альманаха и произведения авторов следующих поколений – Виктора Колесникова, Владимира Дятлова, Василия Грязева… Постепенно он обрел популярность и широкий круг авторов. Ведь и писательская организация значительно окрепла к 60 – 70-м годам. Сборник выходил регулярно, в большом формате, только не очень объемным по страницам…

– «Толстым» его не назовешь…

– Нет. Но вот интересная особенность издания – фактически в нем большую часть занимали работы, рассказывающие о современной жизни, публиковалось огромное количество очерков. Например, Вадим Чернов начинал свой писательский путь в альманахе с очерков о земляках.

– Когда-то очерк вообще был весьма распространенным жанром, и многие известные классики тоже начинали с него…

– Знаете, очерки тех лет и сегодня читаются с интересом, потому что в них представлены удивительные портреты реальных людей. Мы бы и сейчас подобные вещи с удовольствием публиковали, но, к сожалению, в последние годы писатели это направление забросили, за редким исключением…

– Тут, наверное, стоит напомнить о существовавшей определенной государственной политике, поддерживавшей писателей в этом направлении.

– Верно, и писатели были, как тогда говорилось, инженерами человеческих душ.

– А сегодня разве они не инженеры душ? Только выражается это совсем по-другому. «Инженерия» изменилась…

– Отчасти так, но, думаю, нельзя забывать о том, что тогда огромная, преобладающая часть общества читала книги! Читала регулярно, постоянно. Сегодня, по статистике, в лучшем случае читают шесть-семь процентов населения. В этой ситуации называть литераторов инженерами человеческих душ не приходится. Могу это говорить исходя из личного опыта редактора, которым я стал еще в 1989 году.

– На вашей памяти в истории альманаха был немалый временной перерыв.

– Да, он не выходил с 1992-го по 2005-й, думаю, не надо объяснять, что это было за время для всей страны... Потом благодаря усилиям известного поэта Валентины Слядневой и заместителя председателя правительства края Аллы Золотухиной при поддержке тогдашнего губернатора Александра Черногорова альманах наконец возобновили под именем «Литературное Ставрополье». С тех пор, к счастью для литераторов и читателей, мы продолжаем ощущать поддержку и понимание важности, необходимости такого издания со стороны и руководителей региона, и краевой писательской организации. И без ложной скромности могу сказать, что альманах стал средоточием лучших творческих сил – писателей, историков, краеведов, литературоведов, людей, пишущих в разных жанрах и на разные темы.

– Как происходит формирование очередного номера, это четыре выпуска в год?

– Стараемся прежде всего думать о его востребованности у нашего читателя, чтобы по содержанию он был интересен, информативен и одновременно выдерживал достаточно высокий художественный уровень. Мы недаром гордимся тем фактом, что именно в нашем альманахе впервые публиковались авторы, ставшие в разные годы лауреатами премии губернатора края, – Александр Мосинцев, Владимир Маляров, Иван Аксенов, Сергей Скрипаль…

– То есть сохраняется традиция – альманах остается стартовой площадкой для многих талантов.

– Вне всякого сомнения. У нас даже есть рубрики «Взлетная полоса» и «Новое имя», предназначенные для произведений малоизвестных авторов, тех, кто делает первые шаги в литературе. Правда, ныне не лучшим образом влияет на молодежь в этом плане так называемая интернет-литература, чаще всего не имеющая ничего общего с литературой настоящей, поднимающей важные для общества вопросы… Мы же возлагаем надежды на подрастающее поколение. Например, тех ребят, которые вот уже второй год занимаются у меня в школе литературного мастерства, созданной при поддержке администрации города Ставрополя.

– Когда-то выращиванием новой поросли неплохо занимались довольно серьезные литературные объединения, теперь, увы, исчезнувшие.

– Таковые есть в некоторых городах и районах края, но, к сожалению, как раз литературный уровень их чрезвычайно слаб.

– Это еще мягко сказано, по сути, развивается агрессивное графоманское движение. Сказывается доступность печатного станка: если есть деньги, издадут все что угодно.

– А на самом деле большинство – своего рода кружки любителей литературы с огромным, донельзя завышенным самомнением. Поразительно, но они даже умудряются находить спонсоров для издания своих поделок… Невольно вспоминается опыт прошлого, когда работы проходили профессиональный отбор в издательствах. Чем и нашей редакционной коллегии приходится заниматься постоянно. Мы принимаем решение по каждому предложенному нам произведению, в первую очередь учитывая художественный уровень и значимость поднятой автором темы. Не случайно наш альманах, по оценке правления Союза писателей России, второй год входит в пятерку лучших региональных изданий страны.

– Владимир Павлович, какие публикации последнего времени можно назвать самыми заметными?

– Это произведения таких известных не только в нашем крае современных литераторов, как Екатерина Полумискова, Олег Воропаев, Александр Мосиенко. Мы гордимся своими открытиями неопубликованного наследия земляков – замечательной повести Георгия Шумарова, стихов Ивана Кашпурова, Владимира Гнеушева. Заметьте, это ведь имена уже российского масштаба. Вообще, уровень ставропольской литературы очень высок. Фамилии наших земляков можно встретить в целом ряде авторитетных антологий. Именно такой, российский уровень отстаивает и «Литературное Ставрополье». Отстаивает потому еще, что в наши дни расплодилось немало самозваных писательских организаций, «союзов меча и орала», словом, регулярно приходится отражать атаки графоманов…

Думаю, один из самых сильных разделов альманаха – краеведение, где печатаются уникальные материалы. В числе недавних «Ужасный край чудес» Николая Маркелова – глубокое, оригинальное исследование темы пребывания Пушкина на Кавказе. Интересные публикации краеведа Романа Нутрихина, историка Алексея Кругова, исследователя литературы Николая Блохина. Читатели заметили повесть Геннадия Рытченко и Сергея Скрипаля, рассказы Валерия Бродовского, стихи Валентины Дмитриченко, Александра Комарова...

– Еще один ваш замечательный раздел – «Неизвестная классика».

– Да, в нем, например, опубликован роман одного из основоположников российской фантастики Ивана Ряпасова «Гроза мира»: автор многие годы жил на Ставрополье, роман написан в 20-е годы ХХ века. Опубликовали мы и несколько работ еще одного незаслуженно забытого автора – Якова Абрамова, видного публициста, общественного деятеля. В этом ряду особое место принадлежит Илье Сургучёву, чье творчество наш альманах последовательно старается вернуть читателю. Первые рассказы появились у нас еще в советский период: в 1990 году ответственным секретарем альманаха был Сергей Павлович Бойко, который связался с потомками писателя в Москве и с их помощью осуществил публикацию. А с 2009 года опубликованы практически все наиболее значительные его произведения. Эта наша работа также отмечена в Союзе писателей России.

– Вокруг имени Ильи Сургучёва сейчас немало противоречивых толков…

– Стоит напомнить, что еще в СССР компетентные органы сняли гриф секретности с имени Сургучёва, было официально разрешено его печатать, и в Ставропольском книжном издательстве вышла повесть «Губернатор». Его уже тогда пытались обвинить в сотрудничестве с фашистами в оккупированной Франции. Но вот сегодня благодаря Интернету можно познакомиться с тем самым «Парижским вестником», издававшимся управлением по делам русской эмиграции, которое, естественно, подчинялось немецким властям. И чем, скажите, мог заработать на хлеб литератор-эмигрант? Да, он печатался в этом вестнике, но никакой «пропаганды» в его статьях не было! Нападки на Сургучёва – в русле всей мутной антирусской волны последних лет. Нашлась кучка таких «правдолюбцев»-злопыхателей и на Ставрополье… Посоветовал бы им для начала выяснить суть термина «коллаборационизм», так усердно ими используемый… Попытки опорочить имя Сургучёва метят в большее – в русскую литературу, в русский язык. Я убежден, Сургучёв, живя впроголодь в оккупированном немцами Париже, продолжал создавать свои лучшие произведения, работать на великий русский язык. А значит, на Россию, оставаясь патриотом своей страны. И мы будем дальше продолжать печатать произведения нашего великого земляка!

– Владимир Павлович, не могу обойти и больную тему о доступности альманаха читателям: его распространения только по библиотекам явно мало. Найдутся желающие приобрести его в личную библиотеку...

– Поскольку альманах издается на бюджетные деньги, по законодательству тираж каждого номера передается в муниципальную собственность и уходит в местные библиотеки. Как правило, это единственный экземпляр. Конечно, мало. Недавно у меня состоялся разговор с председателем комитета Думы края Валентиной Николаевной Муравьевой, и она пообещала изучить вопрос об увеличении тиража альманаха, чтобы поставлять его номера еще и во все школы края. Ну а рост тиража – это рост читательской аудитории. Хотелось бы, конечно, попасть и в Интернет, где этот круг еще шире. Тут надежда на помощь министерства культуры края.

– Еще один обязательный вопрос – о редакционном портфеле: что сегодня в заначке у редколлегии?

– Продолжим публиковать главы из романа В. Грязева, связанные с периодом перестройки. Есть интересные мемуары Петра Федосова, а также нашего земляка литературоведа В. Зверева, написавшего повесть о детстве в ставропольском селе. Несколько новых рассказов представил Валерий Бродовский. Продолжаем собирать неопубликованные работы Андрея Губина и Владимира Гнеушева. Готовится материал о ставропольском периоде биографии Александра Солженицына. Новые грани времени репрессий на Ставрополье – без преувеличений, взвешенно, достоверно – обещает историк Алексей Кругов. Много прекрасных стихов в запасе. Хотим дать место в альманахе друзьям из других регионов – участникам нашего форума «Белая акация». Весьма полезные литературоведческие работы готовят наши постоянные авторы Петр Чекалов, Людмила Егорова, Татьяна Черная. Готовим и большую подборку «Взлетной полосы», рубрики «Поэтическая мозаика».

– Связь с читателями ощущаете? Каждому автору хочется душевного отклика.

– Конечно! На презентациях новых номеров обязательно завязывается диалог с читателем. Есть и критическая почта, но больше, к счастью, позитивная. Не могу не сказать добрые слова признательности ставропольским художникам, безвозмездно предоставляющим нам репродукции своих картин, которые украшают каждый выпуск альманаха. Кстати, после публикаций картин возрастает интерес и к творчеству самих художников, так что дружба двух творческих союзов приносит хорошие плоды.

http://www.stapravda.ru/20170203/glavnyy_redaktor_literaturnogo_stavropolya_provodit_chitateley_p_100210.html