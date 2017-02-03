Диверсификация экономики даст Невинномысску 2 тысячи новых рабочих мест

Видеоконференцию, посвященную реализации приоритетного проекта РФ «Моногорода» провела руководитель проекта развития моногородов И. Макиева. Участие в конференции приняли представители регионов и моногородов страны, в том числе глава Невинномысска М. Миненков.

Открывая заседание, И. Макиева отметила, что руководство страны считает решение проблем моногородов одним из приоритетных направлений деятельности всех уровней власти. По словам премьер-министра России Д. Медведева, «задача заключается в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных индустриальных зон в территории новых возможностей, а еще лучше в территории успеха».

Статус моногорода на Ставрополье имеет только Невинномысск. С целью диверсификации экономики муниципалитет подготовил паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысск». Пошаговая реализация программы позволит к 2018 году создать более 2 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Также, как сообщили в администрации Невинномысска, будут привлечены масштабные инвестиции в основной капитал.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170203/diversifikatsiya_ekonomiki_dast_nevinnomyssku_2_tysyachi_novykh__100204.html