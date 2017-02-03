Более 218 млн рублей получит Ставрополье на поддержку бизнеса

Ставрополье вошло в десятку регионов с самым большим объемом субсидий, направляемых на господдержку бизнеса.

Более 218 млн рублей получит наш край из федерального бюджета на эти цели в 2017 году. Средства поступят в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в соответствии с распоряжением Правительства РФ, сообщили в минэкономики СК. Эти деньги пойдут на оказание поддержки малого и среднего бизнеса, содействие развитию молодежного предпринимательства, а также на развитие Центра предпринимательства, который с октября прошлого года работает по принципу «одного окна», подчеркнул заместитель председателя ПСК – министр экономического развития Андрей Мурга.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170203/bolee_218_mln_rubley_poluchit_stavropole_na_podderzhku_biznesa_100222.html