Академики радуют Ставрополь

2 февраля в галерее «Паршин» открылась выставка работ членов и медалистов Южного отделения Российской академии художеств – более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства лучших художников Юга России и Северного Кавказа. В декабре 2008 года по решению президиума Российской академии художеств создано Южное региональное отделение, которое возглавляет скульптор Сергей Олешня. В основе работы отделения академии – единство научной, образовательной, творческой, издательской и общественной деятельности. Большинство членов являются профессорами и доцентами художественных факультетов вузов. Выставка является своеобразным творческим отчетом отделения по итогам пятилетней работы.

http://www.stapravda.ru/20170203/akademiki_raduyut_stavropol_100221.html