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3 февраля 2017 г.
Академики радуют Ставрополь / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Академики радуют Ставрополь

2 февраля в галерее «Паршин» открылась выставка работ членов и медалистов Южного отделения Российской академии художеств – более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства лучших художников Юга России и Северного Кавказа. В декабре 2008 года по решению президиума Российской академии художеств создано Южное региональное отделение, которое возглавляет скульптор Сергей Олешня. В основе работы отделения академии – единство научной, образовательной, творческой, издательской и общественной деятельности. Большинство членов являются профессорами и доцентами художественных факультетов вузов. Выставка является своеобразным творческим отчетом отделения по итогам пятилетней работы.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170203/akademiki_raduyut_stavropol_100221.html
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