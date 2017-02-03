5 человек пострадали в ДТП в Изобильненском районе

3 февраля, в Изобильненском районе в лобовом столкновении пострадали 5 человек, среди них – полуторагодовалый ребенок.

ЧП случилось около 8 часов утра на 294-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автомашины «ВАЗ-21074» выехал на «встречку» (причины такого маневра пока неизвестны) и врезался в «Ладу Приору». Были госпитализированы водитель и пассажир «ВАЗ-21074» и вся семья – водитель, пассажир и маленький ребенок. За рулем «ВАЗа» находился 31-летний житель села Верхнерусского.

Это уже третье ДТП за сегодняшнее утро, в которых два человека погибли и 12 получили травмы, констатирует Госавтоинспекция и обращается ко всем жителям и гостям края: следует соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и метеорологические условия.

http://www.stapravda.ru/20170203/5_chelovek_postradali_v_dtp_v_izobilnenskom_rayone_100235.html