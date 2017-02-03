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3 февраля 2017 г.

4 февраля в Ставропольском краевом онкодиспансере пройдет День открытых дверей

Во Всемирный день борьбы с раком, который ежегодно отмечается 4 февраля, специалисты Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера проведут День открытых дверей. С 9 утра до часу дня людей будут принимать онкодерматолог, маммолог, гинеколог, торакальный и абдоминальный хирурги.

Как пояснили в медицинском учреждении, консультативной помощью смогут воспользоваться жители Ставропольского края, не состоящие на учете в онкодиспансере. Пациенту необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

Телефон для справок: (8652) 22-17-80.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170203/4_fevralya_v_stavropolskom_kraevom_onkodispansere_proydet_den_ot_100229.html
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