4 февраля в Ставропольском краевом онкодиспансере пройдет День открытых дверей

Во Всемирный день борьбы с раком, который ежегодно отмечается 4 февраля, специалисты Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера проведут День открытых дверей. С 9 утра до часу дня людей будут принимать онкодерматолог, маммолог, гинеколог, торакальный и абдоминальный хирурги.

Как пояснили в медицинском учреждении, консультативной помощью смогут воспользоваться жители Ставропольского края, не состоящие на учете в онкодиспансере. Пациенту необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

Телефон для справок: (8652) 22-17-80.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170203/4_fevralya_v_stavropolskom_kraevom_onkodispansere_proydet_den_ot_100229.html