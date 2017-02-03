24-летний кисловодчанин избил, изнасиловал и ограбил в подъезде 60-летнюю женщину

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Кисловодска, подозреваемого в изнасиловании и грабеже.

Ночью 19 января на лестничной площадке седьмого этажа одного из многоквартирных домов города-курорта злоумышленник ударил кулаком по лицу 60-летнюю женщину, и совершил насильственные действия сексуального характера, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Кроме того насильник забрал у жертвы золотые цепочку и крестик. Преступление было раскрыто по «горячим следам». Записи с видеокамер, установленных в подъезде, помогли «вычислить» негодяя. Он задержан. Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники нашли и изъяли украденные у женщины золотые украшения.

http://www.stapravda.ru/20170203/24letniy_kislovodchanin_izbil_iznasiloval_i_ograbil_v_podezde_60_100230.html