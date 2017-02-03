Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Почему в Ставрополе горят домофоны?
3 февраля 2017 г.

24-летний кисловодчанин избил, изнасиловал и ограбил в подъезде 60-летнюю женщину

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Кисловодска, подозреваемого в изнасиловании и грабеже.

Ночью 19 января на лестничной площадке седьмого этажа одного из многоквартирных домов города-курорта злоумышленник ударил кулаком по лицу 60-летнюю женщину, и совершил насильственные действия сексуального характера, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Кроме того насильник забрал у жертвы золотые цепочку и крестик. Преступление было раскрыто по «горячим следам». Записи с видеокамер, установленных в подъезде, помогли «вычислить» негодяя. Он задержан. Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники нашли и изъяли украденные у женщины золотые украшения.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170203/24letniy_kislovodchanin_izbil_iznasiloval_i_ograbil_v_podezde_60_100230.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
В Георгиевске задержали 20-летнего парня, который делал «закладки» наркотиков
5 человек пострадали в ДТП в Изобильненском районе
Вблизи Ставрополя в лобовом столкновении погиб водитель, второй ранен
Разбойники из КБР, напавшие на пятигорских подростков, задержаны
На трассе «Кавказ» сильный ветер сдул «ГАЗель» в Предгорном районе
Кисловодск
24-летний кисловодчанин избил, изнасиловал и ограбил в подъезде 60-летнюю женщину
В Кисловодске электромобили припаркуются возле Колоннады
Благоустройство Кисловодска по плану развития города-курорта
В Кисловодске женщина-водитель сбила пешехода
Неудачный угон автомобиля совершил житель Кисловодска

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!