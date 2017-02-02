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2 февраля 2017 г.

Жители Ставрополья могут заменить водительское удостоверение в многофункциональных центрах

С 1 февраля в многофункциональных центрах Ставропольского края можно будет заменить российские и международные водительские удостоверения в случае окончания срока их действия, утраты или других обстоятельств. Это правило не относится к тем, кто получает их впервые, таким гражданам выдают права только в Госавтоинспекции. Остается возможность заменить права и в Регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД,  как пояснили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170202/zhiteli_stavropolya_mogut_zamenit_voditelskoe_udostoverenie_v_mn_100168.html
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