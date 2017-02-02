Виталий Волощенко оценил работу ставропольского аграрного университета

Ставропольский государственный аграрный университет посетил директор департамента научно-технической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ В.С. Волощенко. Он изучил работу инновационных научно-учебных лабораторий и ведущих факультетов этого вуза, ознакомился с результатами исследовательских проектов ученых.

На встрече с руководителями университета обсуждались вопросы исполнения Указа Президента РФ «О мерах по реализации научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства».

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170202/vitaliy_voloschenko_otsenil_rabotu_stavropolskogo_agrarnogo_univ_100146.html