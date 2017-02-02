В Ставрополе троллейбусы поехали, а долги остались

Троллейбусы поехали, долги остались / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Остановка машин Ставропольского муниципального троллейбусного предприятия вечером 30 января из-за его долгов перед энергетиками вызвала серьезный общественный резонанс в городе.

После сообщений на эту тему различных СМИ, в том числе и нашей газеты, следственный отдел по Промышленному району СУ СК РФ по краю начал процессуальную проверку законности действий должностных лиц филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго». Напомним, что руководство именно этого предприятия инициировало отключение четырех подстанций, питающих троллейбусные линии. В итоге пострадало не только транспортное предприятие, чей долг за электроэнергию превысил 20 миллионов рублей, но и многочисленные пассажиры, которым пришлось мерзнуть при минусовой температуре на улице.

Однако, как сообщили редакции в «Ставропольэнергосбыте», у них были все правовые основания, для того чтобы принять такое решение. Позиция энергетиков изложена в официальном сообщении по этому поводу, которое озаглавлено так: «Ставропольские троллейбусы вновь накапливают долги». В частности, сообщается о том, что «в результате систематического неисполнения своих обязательств по оплате приобретенной электрической энергии задолженность предприятия по состоянию на 18.01.2017 составила 16,3 млн рублей, а это более трех расчетных периодов». Предприятие – поставщик энергии сообщает также о безрезультатных попытках договориться с руководством троллейбусного парка: «Есть ответ руководителя предприятия: «Денег нет!». Более того, в январе долг вырос еще на четыре миллиона рублей. «В результате ПАО «Ставропольэнергосбыт» оповестил должника, администрацию Ставрополя, прокуратуру и ряд других инстанций о том, что 30 января будет осуществлено частичное ограничение энергоснабжения предприятия. В назначенное время согласно официальному уведомлению были отключены 4 тяговые подстанции».

Тем не менее благодаря участию администрации Ставрополя временный компромисс все же был найден. И 1 февраля после простоя в течение почти двух суток на улицы вышли первые троллейбусы. Как сообщили в троллейбусном предприятии, обслуживаются основные и самые протяженные маршруты. Пока нет троллейбусов под номерами «4», «5», «6».

А самое главное, долги транспортного предприятия все равно придется погасить. Настрой у энергетиков по этому поводу весьма решительный. И если судить по их заявлению, возможны очередные отключения на троллейбусных линиях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, решением транспортных проблем занялся лично глава краевого центра А. Джатдоев в ответ на жалобы жителей микрорайонов «Перспективный» и «Олимпийский». Ранним утром он побывал на конечных остановках общественного транспорта. Потребовал оборудовать на них диспетчерские пункты. Кроме того на остановках города будут установлены видеокамеры для оперативного регулирования ситуации и обеспечения безопасности пассажиров.

О том, как будет развиваться ситуация со ставропольскими троллейбусами и удастся ли найти выход из долговой проблемы, планируем сообщить в следующих номерах газеты.

http://www.stapravda.ru/20170202/v_stavropole_trolleybusy_poekhali_a_dolgi_ostalis_100209.html