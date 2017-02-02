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2 февраля 2017 г.

В районе Георгиевска ограничено движение из-за непогоды

2 февраля  в 18 часов 20 минут временно ограниченно движение всех видов транспортных средств по автодороге «Западный Обход города Георгиевска» с 0-го по 8-й километр.

Причина – сильный боковой ветер, снежные переметы на проезжей части. Альтернативный маршрут объезда – через Георгиевск.

На месте введенных ограничений дежурят наряды ДПС, работает снегоуборочная техника, сообщили в отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170202/v_rayone_georgievska_ogranicheno_dvizhenie_izza_nepogody_100217.html
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