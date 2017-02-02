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В Невинномысске реконструируют здание спорткомплекса «Олимп»

2 февраля во время рабочей поездки в Невинномысск вместе с прибывшим в регион административным директором АО «МХК «ЕвроХим» Игорем Щелкуновым, а также исполнительным директором АО «Невинномысский Азот» Виктором Кайлем и главой города Михаилом Миненковым губернатор Владимир Владимиров осмотрел здание спорткомплекса «Олимп».

Этот объект имеет непростую историю. «Олимп» строился с 1985 по 1994 год, несколько раз за этот период работы приостанавливались. После введения в эксплуатацию здание, включающее пять спортзалов, ни разу не ремонтировалось. Поэтому проблем накопилось много.

Спортивное сооружение используется для проведения соревнований российского и международного уровня. Здесь занимаются более тысячи человек, действуют две детско-юношеские спортивные школы, которые воспитали не одного чемпиона. В их числе победитель мирового чемпионата по тяжелой атлетике среди юниоров 2008 года Евгений Писарев, чемпионка мира 2015 года по прыжкам на акробатической дорожке среди девушек 11-12 лет Ксения Луткова. Три воспитанницы школы по акробатическим прыжкам входят в состав сборной России.

Состояние объекта вызывает обеспокоенность не только у жителей и администрации Невинномысска, но и у руководства края. Владимир Владимиров инициировал переговоры с руководством АО «МХК «ЕвроХим» о включении реконструкции спорткомплекса в социальные программы, которые компания реализует на территории города химиков.

Достигнута предварительная договоренность о проведении ремонтных работ до сентября 2018 года. Ожидается, что по итогам реконструкции число действующих здесь залов увеличится до девяти, почти вдвое вырастет пропускная способность спорткомплекса. Предполагается, что стоимость работ превысит 300 миллионов рублей.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170202/v_nevinnomysske_rekonstruiruyut_zdanie_sportkompleksa_olimp_100205.html
Фотография к статье В Невинномысске реконструируют здание спорткомплекса «Олимп»
В Невинномысске реконструируют здание спорткомплекса «Олимп»
В Невинномысске реконструируют здание спорткомплекса «Олимп»
Фото пресс-службы губернатора СК
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