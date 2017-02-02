Ставропольцы участвовали в методическом семинаре по дзюдо в Адлере

В спорткомплексе имени Александра Карелина в Адлере прошел методический семинар «Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов». На него съехались около сотни специалистов дзюдо со всей страны. В течение трех дней участники мероприятия испытывали серьезные физические нагрузки. Но привычные к этому спортсмены остались довольны результатами подготовки.

Семинар проводили: генеральный менеджер сборных команд России, олимпийский чемпион Эцио Гамба из Италии, главный тренер женской сборной страны Дмитрий Морозов, тренеры и специалисты по ОФП и реабилитации.

Ведущие семинара внимательно наблюдали за отработкой и корректировали исполнение участниками техники. В заключение всем спортсменам выдали сертификаты о прохождении методического семинара.

http://www.stapravda.ru/20170202/stavropoltsy_uchastvovali_v_metodicheskom_seminare_po_dzyudo_v_a_100180.html