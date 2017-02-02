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2 февраля 2017 г.

Ставропольские музеи обменялись экспонатами

Межмузейный обмен

В Ставрополе, в рамках межмузейного обмена, комната боевой и трудовой славы кадетской школы имени генерала А. Ермолова передала ряд единиц хранения в уголок боевой славы городского сводного отряда Поста №1 у мемориала «Огонь Вечной Славы».

Теперь к имеющимся здесь экспонатам (в их сборе участвовали ветераны Великой Отечественной войны, офицеры, вернувшиеся из «горячих точек» и просто неравнодушные к истории жители края), включающим в себя раритеты, которые могут составить гордость любого музея, добавились новые. И выиграют от этого не только посетители музея, но и юнармейцы-ермоловцы. Ведь акция кадетки «Любишь город — делом докажи» тесно перекликается с конкурсом столицы краевого центра «Что я сделал для города».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170202/stavropolskie_muzei_obmenyalis_eksponatami_100184.html
Фотография к статье Ставропольские музеи обменялись экспонатами
Межмузейный обмен
Межмузейный обмен
Фото: пресс-бюро кадетной школы
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Ставропольские музеи обменялись экспонатами
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