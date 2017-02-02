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2 февраля 2017 г.

Ставропольские борцы-вольники выиграли награды Гран-при Ярыгина в Красноярске

Борцы-вольники на международном турнире Гран-при «Иван Ярыгин»

В Красноярске завершился традиционный международный турнир Гран-при «Иван Ярыгин» по вольной борьбе, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона. За награды этих престижных соревнований боролись представители из 17 стран. В составе национальной сборной команды России на сибирских коврах выступали и три представителя Ставропольского регионального центра спортивной подготовки, двое из которых вернулись домой с медалями.

Лучшим в весе до 125 килограммов стал Алан Хугаев, в решающем поединке положивший на лопатки соотечественника, участника Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анзора Болтукаева. А Радик Валиев завоевал «бронзу» в весовой категории до 74 килограммов.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170202/stavropolskie_bortsyvolniki_vyigrali_nagrady_granpri_yarygina_v__100179.html
Фотография к статье Ставропольские борцы-вольники выиграли награды Гран-при Ярыгина в Красноярске
Борцы-вольники на международном турнире Гран-при «Иван Ярыгин»
Борцы-вольники на международном турнире Гран-при «Иван Ярыгин»
Фото: пресс-служба Министерства спорта
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