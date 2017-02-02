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Награды рукопашникам / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

Ставропольская краевая федерация рукопашного боя назвала лучших

Краевая федерация рукопашного боя подвела итоги минувшего года и наградила отличившихся.

Семерым рукопашникам – Рамазану Магомедову и Андрею Кондратенко, Азамату Полтаеву и Рашиду Муртаза-Алиеву, а также Андрею Сухинину, Сергею Худякову и Арби Алдамову – вручили удостоверения и знаки мастеров спорта России.

Лучшими тренерами года стали Лабазан Лабазанов, Александр Резюк и Александр Денисов.

Лучшими спортсменами года среди женщин признаны Евгения Чухарева, Малика Шахидова и Юлия Колесниченко, а среди мужчин – Раджаб Раджабов, Станислав Ли и Нохчо Джимхажиев. У девушек тройка лучших выглядит так: Ксения Назаренко, Виктория Аляева и Маргарита Климова. А среди юношей – Михаил Митин, Роман Абрамян и Константин Карагезов. Памятными наградами отмечены также лучшие судьи, медицинские работники и журналисты, среди которых корреспондент «Ставрополки» Сергей Визе.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170202/stavropolskaya_kraevaya_federatsiya_rukopashnogo_boya_nazvala_lu_100201.html
Фотография к статье Ставропольская краевая федерация рукопашного боя назвала лучших
Чемпионку мира и Европы по рукопашному бою Евгению Чухареву награждал корреспондент «Ставропольской правды» Сергей Визе.
Чемпионку мира и Европы по рукопашному бою Евгению Чухареву награждал корреспондент «Ставропольской правды» Сергей Визе.
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