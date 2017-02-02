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Создание международных портов на Каспийском море обсудили в Минкавказа РФ

В Минкавказа России обсудили основные положения развития российских портов на Каспийском море под руководством главы ведомства Льва Кузнецова. Реализацией этого проекта Минкавказа занимается по поручению президента страны. Особо подчеркивалась необходимость обозначить главной целью создания Каспийского кластера развитие международного торгового сотрудничества с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Восточной Африки. Для Ставрополья это потенциальная возможность рывка в развитии АПК, промышленного комплекса, туристической отрасли. По поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина проект должен быть внесен на рассмотрение федерального правительства до 15 февраля.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170202/sozdanie_mezhdunarodnykh_portov_na_kaspiyskom_more_obsudili_v_mi_100214.html
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